Quiroga, por un año de más crecimiento

Tras obtener dos victorias en la pasada Temporada 2025, que le permitieron calificar a los "playoffs", el volante capitalino Germán Quiroga finalizó en el cuarto lugar del campeonato de pilotos de la Nascar México Series 2025, resultado que representa un punto de referencia crucial para este 2026.

El conductor del auto marcado con el número 69 del Prime Sports Racing Team demostró consistencia a lo largo de todo el año, sobre todo en la penúltima fecha del calendario en el Óvalo Aguascalientes México, donde ganó la competencia tras partir desde el fondo por una sanción que le había quitado la posición de privilegio conseguida en la sesión de calificación.

Además de la victoria conseguida en el trazado hidrocálido, Quiroga Fossas también se hizo del triunfo en la novena fecha en Puebla y fue uno de los cuatro exponentes que buscaron, en la última fecha de la misma sede, quedarse con el cetro del serial.

El tricampeón de la categoría aceptó, en su oportunidad, que fue complicado aceptar la forma en que se le escapó la posibilidad de obtener un cuarto campeonato en la capital poblana, pero recalcó que es momento de darle vuelta a la página y tratar de aprender de los errores para lograr la meta deseada este nuevo año.