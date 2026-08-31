Racing asalta el Olímpico de Tapachula

Tapachula FC tuvo un estreno negativo en la Temporada 2026-2027 de la Primera Premier FMF, al caer goleado 4-0 ante Racing en el estadio Olímpico de Tapachula.

El partido comenzó con equilibrio, aunque Racing generó la primera ocasión clara al minuto 13, cuando David García habilitó de cabeza a Pablo Rangel, cuyo disparo de zurda salió por encima del arco de Kefrén Avilés.

El guardameta de Tapachula FC tuvo una actuación destacada durante el primer tiempo, pues al 33’ detuvo otro remate de Rangel y tres minutos después volvió a imponerse ante el mismo atacante; al 39’, Avilés también rechazó un cabezazo de Juan Pucheta, permitiendo que el cuadro chiapaneco se fuera al descanso 0 a 0.

Pucheta rompe el equilibrio

Pero la resistencia de Tapachula FC terminó al minuto 50, cuando Eduardo Moreno envió un centro al área y el argentino Juan Pucheta conectó de cabeza para colocar el 1-0.

Apenas seis minutos después llegó el 2-0, cuando Pucheta aprovechó un balón suelto dentro del área chica y con pierna derecha superó al portero local para firmar su doblete.

El cuadro chiapaneco intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para generar peligro sobre la portería defendida por Diego Reyes.

Al minuto 79’, Avilés volvió a evitar el gol ante un disparo de Pablo Rangel, pero cinco minutos más tarde ya no pudo impedir el 3-0, cuando Andrés Preciado alcanzó la línea de fondo y mandó un servicio a segundo poste, donde García se barrió para empujar el balón a las redes.

La goleada se completó al minuto 88, cuando Alan Vázquez lanzó un pase largo para García, quien dejó botar la pelota y definió de zurda para marcar el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Tapachula FC comenzó la campaña con una derrota como local, mientras Racing sumó 4 puntos y toma el liderato del Grupo 2.