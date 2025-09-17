Racing da el grito en la Perla del Soconusco

El Racing de Veracruz dio el grito a domicilio tras derrotar por 1-0 a Tapachula FC en el denominado partido de Lunes Premier. Bajo un diluvio, en el estadio Olímpico de Tapachula, ambas escuadras se enfrascaron en una batalla de alto voltaje en el encuentro que marcó el cierre de la jornada 4 del grupo 3.

Tapachula llegaba a este encuentro con pilas recargadas, toda vez que en la fecha 3 tuvo descanso y eso le permitió preparar a conciencia el encuentro ante un rival difícil y que venía precedido de una racha de tres victorias.

Solo un gol para sentenciar

El encuentro fue parejo y pintaba para terminar empatado en el primer tiempo, pero el Monstruo Morado aprovechó la floja marca de los tapachultecos en medio campo para generar la jugada del único gol a los 45 minutos, cuando un centro con efecto al corazón del área fue rematado por Marco Antonio Angulo para superar la estirada del guardameta Kefrén Avilés.

Tapachula FC intentó por todos los medios alcanzar al menos el empate, generando variantes en su funcionamiento con el ingreso de jugadores como José Guillén y Edson de León para generar mayor volumen de juego de medio campo hacia el frente, pero los veracruzanos sacaron a relucir la experiencia y el nivel de su plantilla para evitar la caída de su marco, y en cambio manejaron los hilos del partido hasta que vino el silbatazo final del árbitro Omar Ortega.

De esta manera, Racing de Veracruz llegó a 13 unidades que lo colocan como líderes del grupo 3 y en tercero de toda la categoría. Por su parte, Tapachula FC cae al 11º lugar del mismo pelotón, con 3 puntos; su próximo compromiso será visitando a los Chapulineros de Oaxaca el 20 de septiembre.