Racing de Veracruz lidera el grupo 2

Racing de Veracruz aparece en lo más alto de la clasificación del grupo 2 de la Primera Premier, luego de disputarse la jornada 1 de la primera vuelta de la Temporada 2026-2027.

El conjunto veracruzano inició el campeonato de la Liga Premier FMF con cuatro puntos y ocupa el primer puesto de la tabla general. Con la misma cantidad de unidades se encuentra Club Celaya, que se coloca en el segundo escalón tras el arranque de la competencia.

Jaguares FC se instaló en el tercer lugar con tres puntos, mientras que Deportiva Venados y Montañeses F. C. aparecen en las posiciones cuatro y cinco respectivamente, ambos con una unidad después de su presentación en el torneo.

En la parte baja, Inter Playa del Carmen, Chapulineros de Oaxaca, Pioneros Cancún y Tapachula FC todavía no suman puntos después de la primera fecha.

Tigres lidera grupo 1

En el otro pelotón, Tigres de Álica es el club que comanda las acciones con 3 unidades, luego de su victoria de 3-1 sobre Zacatepec en la primera jornada.

También con 3 unidades aparece en segundo lugar el Club Deportivo Irapuato, que venció por 2-1 a Los Cabos United, mientras que Reboceros de La Piedad es tercero, con los mismos puntos, tras un importante triunfo como visitante frente a Tritones de Vallarta MFC.