Racing de Veracruz manda en el grupo 3

La oncena del Racing de Veracruz se posicionó como líder del grupo 3 de la Liga Premier de México —y sublíder general de toda la Serie A— tras disputarse las dos primeras jornadas de la Temporada 2025-2026.

El conjunto jarocho ha ganado sus dos encuentros y en el último goleó por 3-0 a Neza FC, lo que le abonó un punto extra de recompensa, por lo que es además el único club del pelotón que puede presumir paso perfecto.

En calidad de invicto y en la segunda plaza se ubica el Club Celaya, si bien en la jornada más reciente dejó escapar puntos después de empatar 3-3 contra Cañoneros FC y perder el extra en penales por 4-2.

Tapachula, a media tabla

El equipo chiapaneco con mejor rendimiento hasta ahora es el Tapachula FC, que dirige Diego Mazariegos: cuenta con 3 unidades y se encuentra en el sexto puesto del grupo 3.

No obstante, vienen de caer como visitantes frente al Deportiva Venados (3-1) y para la próxima fecha 3 le tocará descanso, por lo que estará en riesgo de ceder posiciones.

Pese a esto destaca que el club de la Perla del Soconusco le apuesta fuerte al talento chiapaneco con jóvenes debutantes en la división como Edson de León y Leonardo Aquino, en tanto que está a la espera de recuperar a su goleador Moisés “Cabañitas” Villatoro, quien no pudo participar en el último partido por lesión.

Jaguares FC, en penúltimo

Esta escuadra FC ha comenzado la competencia con el pie izquierdo, aún sin poder sumar unidades y ubicado en el penúltimo lugar de su sector, solo por arriba del Neza FC, que también cuenta con dos derrotas.

El equipo dirigido por Francisco Ramírez ha padecido la ausencia de su principal refuerzo para el ataque en esta campaña, el colombiano Juan Camilo Agualimpia, y todo indica que no podrá contar con él sino hasta dentro de tres o cuatro semanas.

Pese a esto, los felinos buscarán las herramientas para reponerse cuanto antes y tendrán una semana de preparación antes de su compromiso contra Montañeses FC, cuadro que cuenta con tres jugadores chiapanecos en sus filas: Martín Madariaga, Farid Patjane y Alexander Espinosa.