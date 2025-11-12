Racing de Veracruz sostiene el liderato

Con una impresionante marca de nueve triunfos y un empate, Racing de Veracruz se mantiene inamovible en la cima del Grupo 3 de la Liga Premier FMF.

El “monstruo morado” cuenta con 29 puntos, que lo separan por amplio margen respecto a su más cercano perseguidor, Deportiva Venados (20), garantizando incluso concluir la primera vuelta de la Temporada 25-26 en la cima.

“El equipo siempre quiere ganar, siempre quiere sumar de a tres o cuatro puntos, pero al final seguimos invictos, no hemos perdido en el torneo, nos queda cerrar con dos juegos más (la primera vuelta) y hay que ganarlos también”, afirmó Marco Antonio Angúlo Álvarez, DT del Racing de Veracruz.

Tras sumar un agónico empate en su reciente visita a Chiapas, el estratega reconoció que sacaron adelante un partido muy bravo, contra un Jaguares FC que va en ascenso.

Además, fueron alentados por cientos de sus seguidores, que se dieron cita en el Estadio Zoque para animarlos.

“La verdad que se siente bien, el equipo nunca juega solo, siempre tenemos a nuestra afición que nos acompaña y esa es la gasolina para nosotros. Cuando nos sentimos perdidos seguir buscando el resultado, buscando hacer daño y la verdad ha sido muy importante la afición en estos diez partidos que llevamos”, acotó.

Finalmente, el entrenador aplaudió el esfuerzo de sus jugadores para siempre ir a buscar el marcador y es gracias a ellos que tienen este impresionante paso.

“Hemos entendido bien nuestra idea, nuestro modelo de juego, a lo que jugamos y eso es bueno. Al final de cuentas los jugadores han merecido estos resultados por el esfuerzo que hacen en la cancha”, sentenció.