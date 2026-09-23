Racing rescata empate y sigue líder

Racing protagonizó una dramática reacción para empatar 3-3 ante Deportiva Venados y posteriormente imponerse 8-7 en una extensa tanda de penales, resultado con el que obtuvo el punto adicional en la fecha 4 de la Primera Premier.

El conjunto visitante abrió el marcador al minuto 8, cuando Said Jaramillo avanzó por la banda derecha y habilitó a Francisco Castañeda, quien definió ante la salida de Diego Reyes.

El Monstruo Morado respondió al 16’, cuando Pablo Rangel desbordó y envió un centro que David García aprovechó para marcar su sexto gol del campeonato.

Pero antes del descanso, Francisco Castañeda convirtió un penal y devolvió la ventaja a Deportiva Venados 2 a 1.

Reacción en el 2º

Racing volvió a empatar al minuto 50 mediante otra pena máxima, ejecutada con precisión por el goleador del campeonato, David García.

El encuentro aumentó en intensidad y ambos equipos terminaron con diez jugadores: Michelle Martínez fue expulsado al 75’ y Jesús Reyes dejó a la visita en inferioridad al 83’.

Santiago Micolta parecía sentenciar el partido al marcar el 3-2 en el primer minuto agregado, pero Racing tuvo una última respuesta y al 95’, Iván Hernández remató un centro, el portero rechazó y Rangel aprovechó el rebote para mandar el balón al fondo.

En la definición desde los once pasos, los morados se impusieron 8-7. Diego Reyes detuvo el último cobro de Erick Hernández y aseguró el punto extra.

Racing llegó a 13 unidades y se mantiene como líder del Grupo 2.

Por el Lunes Premier

En la jornada 5, el superlíder del campeonato visitará Tuxtla Gutiérrez para enfrentar a Jaguares FC. El duelo del denominado Lunes Premier —el partido estelar de la jornada— lo disputarán el 28 de septiembre, a las 20:05 horas, en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Para Racing será la ocasión de refrendar su calidad de invicto y afianzarse en la cima general, mientras que para los felinos representa un partido de máximo riesgo ante su arranque lento de campaña con un triunfo, un empate y una derrota, números que los ubican de mitad de tabla para abajo (10º) en la clasificación nacional y como 5º lugar del Grupo 2.