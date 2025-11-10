Racing salva su invicto ante Jaguares FC

Jaguares FC se quedó cerca de romper el paso invicto del súper líder del Grupo 3, Racing de Veracruz, pero al final debió conformarse con empate 1-1 en la cancha del estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, en el duelo de la Fecha 11 de la Liga Premier FMF.

Contadas emociones se dieron en el primer tiempo: Adolfo Hernández tuvo la mejor para la visita al minuto 9 en disparo de larga distancia que pegó en el poste.

Y hasta el 32 vino la primera de peligro para los felinos, en un disparo violento de Agualimpia que salió a un costado.

Para el segundo tiempo todo fue diferente y el duelo tuvo mayor nivel, con un intercambió de tú a tú, con Jaguares buscando el protagonismo y la portería rival.

Segundo tiempo de emociones

A los nueve minutos de la complementaria el cuadro de casa obtuvo recompensa a la insistencia, tras una jugada de “riñones” de Osciel de la Cruz, que ingresó al área donde fue derribado, lo que el árbitro no dudó en sancionar con penal.

Al minuto 55, Ángel Tecpanécatl hizo válido el tiro de castigo para adelantar a los felinos con el 1-0 que parecía romper la marca invicta de nueve partidos de los jarochos.

La visita se volcó al ataque y Agualimpia estuvo cerca de marcar en un par de contragolpes, pero el portero rival tapó sus disparos.

En la recta final del partido, Racing encontró en la suerte a su aliado, pues tras varios intentos, un tiro de fuera del área fue mal rechazado por la defensa, el balón quedó inerte en los linderos del área y Álvaro Vidales conectó pegado al poste para emparejar los cartones 1-1 al minuto 85.

Todavía, Jaguares tuvo una jugada polémica en el área el Racing, pues en una dividida, Hasan Vergara llegó primero a la pelota, el defensor unos momentos más tarde y contactó al delantero, lo que consideró el central como una jugada fortuita, cuando todos en el estadio reclamaban el penal.

Primer partido que no gana

Si bien no pudo infringirle su primer derrota, Racing vivió en Chiapas su primer empate de la campaña —a cambio de nueve victorias— para llegar a 29 puntos, mientras que Jaguares FC cuenta ahora con 17 unidades y también mantiene la inercia positiva de ocho juegos al hilo sumando puntos.