Racing se corona en Caña Hueca

La cancha de Futbol Rápido de Caña Hueca fue el escenario de una final vibrante que dejó a Racing como campeón absoluto de la Liga Jaguar Femenil, tras imponerse por 4-2 ante Kaizen en un partido lleno de intensidad, oficio y momentos de brillantez individual. Con este triunfo, Racing alcanzó su quinta estrella y se convirtió oficialmente en el conjunto más ganador en la historia del certamen.

El inicio

Desde el arranque, Racing mostró una propuesta valiente, con posesión ordenada y presión alta para recuperar rápido el balón. Kaizen apostó por un sistema más vertical, buscando espacios a la espalda de la defensa mediante transiciones rápidas. El choque de estilos generó un ritmo dinámico que de inmediato atrapó a las tribunas.

La primera anotación cayó al minuto 14, cuando Sofía Landeros envió un servicio cruzado que encontró a Daniela Villeda dentro del área. La delantera controló con precisión y definió con un derechazo potente al poste izquierdo, abriendo el marcador y encendiendo el ánimo de Racing. Apenas diez minutos después, Villeda volvió a hacerse presente. Al 24, presionó una salida comprometida de Kaizen, robó la pelota en tres cuartos de cancha y terminó la jugada con un disparo colocado que significó el 2-0.

Kaizen no tardó en responder. Al 31, en una jugada de contragolpe bien trabajada, Ximena Robles recibió un balón filtrado y definió con serenidad frente a la arquera para poner el 2-1 y devolver la tensión al encuentro. Con ese impulso, Kaizen ajustó líneas y cerró mejor el primer tiempo, aunque sin poder empatar.

La segunda mitad inició con un Racing decidido a recuperar control. Al minuto 52, Villeda firmó su “hat-trick” mediante una acción individual que desató la ovación del público: condujo desde la banda izquierda, recortó hacia el centro y disparó con potencia para colocar el 3-1. Ese gol fue un golpe anímico que devolvió tranquilidad a su equipo.

Doblete

Kaizen mostró carácter y buscó acortar distancias. Lo consiguió al minuto 63, cuando Robles volvió a imponerse en el área tras un tiro de esquina, conectando un remate de cabeza que significó su doblete y el 3-2. Con ese tanto, el duelo entró en una etapa de máxima exigencia para ambos planteles.

El cierre fue intenso. Kaizen adelantó líneas y Racing encontró espacios para contragolpear. Fue así que, al 78, en un ataque construido desde mediocampo, Mariana Ávila aprovechó un pase profundo de Alexa Tovar para sellar el 4-2 definitivo con un remate raso que dejó sin oportunidad a la guardameta rival.

La última parte del encuentro estuvo marcada por la entrega de ambos equipos, aunque Racing manejó los tiempos con sobriedad y cerró el compromiso sin dar margen a la reacción. Al finalizar, el cuadro tricampeón del certamen recibió el trofeo que simboliza su quinto título, un logro que reafirma su hegemonía dentro de la Liga Jaguar Femenil.

La final dejó claro que el nivel de la liga sigue creciendo, pero también evidenció que Racing mantiene una estructura sólida, un plantel equilibrado y una mentalidad competitiva que lo han llevado a construir una historia llena de éxitos.