Racing se impone y frena a Jaguares FC

Racing de Veracruz capitalizó momentos clave y venció por 2-0 a Jaguares FC en el compromiso correspondiente a la jornada 24 del torneo 2025-2026 de la Liga Premier, disputado en la cancha 4 de las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Metepec, Estado de México.

El conjunto de Veracruz, ya con boleto asegurado a la Liguilla, buscaba mantener ritmo competitivo en acciones puntuales. Jaguares mostró orden y propuesta ofensiva desde los primeros minutos, generando transiciones que lograron inquietar el arco rival, aunque la contundencia volvió a ser un factor ausente.

El encuentro cambió de rumbo al minuto 13, cuando Fernando Ramírez, en su intento por cortar un balón largo, terminó cometiendo falta. La jugada derivó en tarjeta roja, obligando a los chiapanecos a disputar prácticamente todo el partido con un elemento menos.

A pesar de la desventaja numérica, Jaguares ajustó líneas y se mantuvo competitivo. Incluso, antes del descanso, estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Agualimpia que se estrelló en el travesaño. El empate sin goles al medio tiempo reflejaba un duelo equilibrado, sin dominio claro.

Segundo tiempo

Para la segunda mitad, el panorama se complicó aún más para los visitantes. Ángel Tecpanécatl, pieza importante en el esquema, tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, lo que impactó en el funcionamiento colectivo. Minutos después, al 51, Racing aprovechó una desatención defensiva en los linderos del área para marcar el 1-0.

Jaguares intentó reaccionar y mantuvo su idea ofensiva pese a las circunstancias; sin embargo, al minuto 76, Racing sentenció el encuentro con el segundo tanto, bajando definitivamente el ritmo del partido. El silbatazo final llegó bajo un intenso calor, confirmando una derrota que deja sensaciones encontradas para Jaguares: competitividad en el terreno de juego, pero resultados que no reflejan lo mostrado a lo largo del torneo.

El equipo chiapaneco regresará a casa para preparar su próximo compromiso, programado para el sábado 28 de marzo, cuando reciba a Chapulineros de Oaxaca en el estadio Víctor Manuel Reyna a las 18:00 horas.