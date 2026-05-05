Racing Veracruz elimina por 2-1 a Tapachula FC

Racing de Veracruz consiguió una apretada victoria de 2 goles a 1 frente a Tapachula FC en el partido de vuelta correspondiente a los Dieciseisavos de Final de la Liguilla de Filiales de la Liga TDP, en encuentro disputado en el Estadio Tuxtepec Gustavo Pacheco Villaseñor; Este resultado permitió a los veracruzanos adjudicarse la serie con un global de 3-1 y asegurar su presencia en la siguiente ronda del campeonato.

Tapachula logró igualar

Desde el silbatazo inicial, del árbitro Adán Peña, el conjunto local intentó imponer condiciones gracias a su mejor posición en la clasificación y la ventaja obtenida en el primer duelo (1-0).

Su intención era ampliar rápidamente la diferencia, pero Tapachula FC se mostró ordenado en defensa y logró contener los embates iniciales.

Ventaja

Fue por ello que la primera oportunidad clara llegó hasta el minuto 33, cuando César Uribe remató de cabeza tras un tiro libre ejecutado por Jalil Sánchez, pero el arquero Fernando Canto respondió de buena manera para salvar el arco chiapaneco.

Poco después, al 38’, Nery de León sorprendió con un potente disparo de larga distancia que se incrustó en el ángulo para el 1-0, empatando la eliminatoria (1-1).

El monstruo morado despertó

Para la segunda mitad, Racing reaccionó casi de inmediato y apenas al minuto 47, una jugada colectiva permitió que César Uribe empujara el balón al fondo de la red tras una asistencia de Miguel López, devolviendo la ventaja en el global a los visitantes 2 a 1.

El equipo veracruzano continuó generando peligro con llegadas constantes, aunque sin lograr concretar en varias ocasiones claras. Tapachula FC también buscó responder, pero careció de precisión en los últimos metros.

Fue al minuto 80 cuando Edson Padilla recuperó el balón cerca del área rival y definió con un disparo cruzado para sentenciar el encuentro con el 3-1 global.

En los minutos finales, Racing administró la ventaja y aseguró el triunfo que lo coloca en los octavos de final, mientras que para Tapachula FC concluye una destacada participación en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP.