Rad se destaca en las piscinas de España

Héctor Millán Rad Solís, nadador chiapaneco radicado en España, obtuvo una sobresaliente participación al ganar la Final B de la prueba de 50 Mariposa en el 68° Campeonato de España Absoluto Open P25 AstralPool, celebrado en el Club de Natación Barcelona.

Rad Solís logró poner en alto el nombre de México al ser el ganador de la citada final B y acomodarse además como el 9° general con 710 puntos —de acuerdo con la tabla de la World Aquatics— en la prueba de los 50 Mariposa, que culminó con 23.89 segundos. Además, en el mismo torneo el medallista de Juegos Nacionales Conade, nadó el 100 Mariposa y el 50 Dorso.

Al respecto, vale la pena recordar que ya en este 2025 impuso nueva marca en el 16° Trofeo Lloret “Memorial Sensei Fusano” en Catalunya, en la prueba de los 50 metros estilo mariposa (24.27 segundos).

El nadador de 20 años de edad, representante internacional por México en el CCCAN de Barbados y CCCAN de República Dominicana, así como campeonatos de España, es parte del equipo olímpico del Club de Natación Barcelona, junto a otros atletas de élite como la medallista olímpica, Mireia Belmonte, Arbidel González e Iván Martínez.