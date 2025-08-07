Rad Solís inspira a las nuevas generaciones

Con el objetivo de compartir su experiencia y motivar a las nuevas generaciones, Héctor Millán Rad Solís ofreció una charla a las y los integrantes de la selección infantil y juvenil de El Delfín de Chiapas, dejando un mensaje de perseverancia y visión de futuro.

Con siete años en la Natación competitiva —los últimos dos forjándose en Barcelona, España—, Rad Solís, quien actualmente forma parte del equipo chiapaneco, se presentó ante sus compañeros para motivarlos a creer en su potencial y a mantener la visión de crecimiento personal y deportivo.

Durante la charla compartió uno de sus más recientes logros: la nueva marca impuesta en los 50 metros estilo mariposa con un tiempo de 24.27 segundos, durante el 16° Trofeo Lloret Memorial Sensei Fusano, en Cataluña. Este y otros éxitos fueron abordados frente a los nadadores y padres de familia que se dieron cita en el anfiteatro del Centro de Entrenamiento de El Delfín de Chiapas.

“Traté de transmitirles a los chicos que desde cualquier lugar donde inicien su sueño pueden llegar lejos. No importa qué tan distante parezca. Como dice la frase: si apuntas a las estrellas, lo más probable es que llegues a la luna”, expresó el joven nadador de 20 años al concluir su participación.

Actualmente, Rad Solís forma parte del equipo olímpico del Club de Natación Barcelona, donde comparte entrenamientos con figuras como Mireia Belmonte, primera española en conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Héctor destacó que la constancia, la disciplina y la perseverancia son claves para alcanzar cualquier meta, dentro o fuera del agua.

También hizo énfasis en la importancia de escuchar siempre a los entrenadores y entrenadoras del club, quienes poseen una formación de alto nivel y brindan las herramientas necesarias para avanzar por el camino correcto en esta disciplina. “Hay muchos caminos, pero lo importante es que elijas el que tú creas correcto. Si decides subir una montaña, aunque te digan que está fría o es peligrosa, sigue caminando. Poco a poco verás la luz. Todo es posible si lo crees de corazón y lo decides aquí arriba, en tu mente”, afirmó con convicción.

Para finalizar, el campeón regional y nacional, representante de México en eventos internacionales en Barbados, República Dominicana y España, se mostró entusiasta por lo que viene en su carrera deportiva. Dijo estar entrenando al más alto nivel, consciente del esfuerzo que requiere este deporte, pero también feliz por cada etapa superada y lo que aún está por conquistar.

“En este punto hay que saber dónde estás y hacia dónde vas. Muchos sueñan con estar en un podio olímpico, pero pocos entienden el sacrificio. El que mejor se lo proponga, y el que sepa trabajar con inteligencia es quien logrará lo que parece imposible”, concluyó.