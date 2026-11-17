La selección mexicana atraviesa un complicado momento bajo la dirección de Rafael Márquez, luego de caer ante Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026. Con este resultado, el equipo suma cinco partidos sin ganar desde que el exdefensa asumió el cargo. Si se considera también el encuentro de octavos de final del Mundial, dirigido por Javier Aguirre, la racha se extiende a seis compromisos.

Las peores rachas del Tri en el siglo XXI fueron protagonizadas por Enrique Meza, quien acumuló dos periodos de siete duelos sin ganar entre 2000 y 2001. En ese lapso sufrió derrotas ante Argentina, Colombia, Bulgaria y Estados Unidos, además del histórico Aztecazo frente a Costa Rica, resultado que terminó por precipitar su salida.

En 2013, José Manuel de la Torre también vivió una etapa complicada al sumar seis juegos consecutivos sin victoria, todos con empates, ante Dinamarca, Jamaica, Honduras, Estados Unidos, Perú y Nigeria. Su salida abrió paso a Miguel Herrera, quien consiguió la clasificación al Mundial de Brasil 2014.

El propio “Piojo” Herrera registró otra de las peores rachas del Tri, con siete partidos sin ganar entre junio y julio de 2015. En ese periodo empató dos encuentros y perdió ante Ecuador en la Copa América, torneo en el que México quedó eliminado en la primera fase.

Ahora, Rafael Márquez tendrá una nueva oportunidad de conseguir su primer triunfo como seleccionador en el duelo de vuelta ante Jamaica, en el estadio Gigante de Acero, en Monterrey. Una derrota o empate complicaría todavía más el panorama del equipo mexicano.

Si México no consigue la victoria, Márquez llegaría a seis partidos sin ganar como entrenador y el Tri acumularía siete, contando el encuentro mundialista dirigido por Aguirre, con lo que igualaría las peores rachas registradas en este siglo.