Rafa Márquez se va satisfecho con su debut

El empate en Baltimore ante Colombia dejó buenas sensaciones para el estratega de la Selección Mexicana, Rafael Márquez.

En conferencia de prensa, el “Káiser” valoró de buena manera el desempeño que tuvo el equipo, destacando la semejanza que tuvo a la versión mostrada en la pasada Copa del Mundo.

“Mantuvimos la etiqueta con la que hicimos en el Mundial, que era, competir, intensidad, que no nos minimizamos ante un rival importante. Es la etiqueta que queremos llevar. Después, el funcionamiento fue bueno”, declaró el estratega mexicano.

Pese a ello, el estratega aseguró que hay aspectos por mejorar, por lo cual, no se queda conforme.

“En el primer tiempo tuvimos mucha posesión, tuvimos alguna que otra llegada, que obviamente hay muchas cosas que mejorar todavía. Sí, me voy satisfecho, pero no conforme”, sentenció.

Finalmente, sobre las declaraciones de que “le gustaría jugar como el Barcelona”, el estratega fue contundente con el periodista que le formuló la pregunta: “No pongas palabras que yo no dije”.