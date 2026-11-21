El equipo Santa Fe, fundado en marzo de 1964, formó parte de la época dorada del Futbol tuxtleco, en la que distintos clubes se encumbraron en la memoria de los aficionados por sus hazañas en escenarios como el desaparecido campo del Icach y el estadio Flor de Sospó.

Rafael González Jiménez, conocido como don Rafita y uno de los fundadores del Santa Fe, recordó a sus 87 años algunos de los pasajes más significativos de aquellos tiempos de gloria.

“Desde que lo fundamos hicimos una gran trayectoria, y a base de mucha disciplina y respeto tuvo éxito el Santa Fe”, expresó el exfutbolista, quien también se desempeñó como entrenador.

Grandes hazañas

A lo largo de los años, el conjunto verdiblanco obtuvo campeonatos de liga, copa y el codiciado Campeón de Campeones, además de contar con jugadores que trascendieron por décadas, como Alfonso “El Caballo” Sarmiento, Roberto “La Hueva” Ramos, Jaime “Loco” González, Rolando Trujillo, Panchito Tapia, “El Chueco” Montero y Moisés Cueto, entre otros.

Respecto a su trayectoria, aclaró que no siempre jugó para el Santa Fe, pues sus inicios fueron en 1960 con el Granda; posteriormente, pasó al Icach Nocturna, y en 1963 formó parte del España, en el que compartió la línea media con Benito Pardo y Carlos Ocaña.

“Gracias a Dios, a mis 87 años todavía los recuerdo”, puntualizó don Rafita al mencionar los nombres de sus antiguos compañeros, con quienes forjó parte de aquella época dorada del Futbol llanero de la capital.