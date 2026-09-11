Rafael Márquez asume reto rumbo al 2030

Desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR), la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó oficialmente a Rafael Márquez como nuevo entrenador de la selección nacional de México, dando continuidad al proyecto de largo plazo rumbo al Mundial 2030.

El “Káiser” toma el cargo después de fungir como auxiliar de Javier Aguirre en el ciclo anterior y tras su experiencia al frente del Barcelona Athletic. Márquez reconoció que se trata del “desafío más importante” de su carrera y aseguró estar listo para comenzar una nueva etapa.

“Es otra etapa, es una responsabilidad más grande”, señaló Rafa, quien también destacó el trabajo hecho junto al “Vasco”. Para el estratega, el proceso no parte de cero: “El trabajo que se hizo con Javier me da la confianza de que vamos a competir, luchar, y la afición se sentirá identificada”.

Rafa debutará el próximo 26 de septiembre al frente de la selección mexicana en un partido amistoso contra Colombia en el estadio M&T Bank de Baltimore, en Estados Unidos.