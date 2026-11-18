“Estamos increíblemente contentos y orgullosos de conseguir este campeonato”, expresó Rafael Villazón tras proclamarse monarca de GTM Light 2026, durante la gran final de Súper Copa, celebrada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla.

Al volante del Mercedes-Benz número 8 de HO Speed Racing, el piloto consiguió el segundo puesto en la primera competencia del domingo, resultado suficiente para asegurar matemáticamente el campeonato.

“Fue una carrera muy intensa y pudimos terminarla de una manera muy inteligente y calculadora. Tuvimos que pelear cada posición y mantenernos concentrados hasta el final”, explicó Villazón.

Carrera de estrategia

Tras arrancar desde el tercer sitio, el representante de Nucage Racing, Monsse Racing, Glacier Water y 3M avanzó una posición y sostuvo una cerrada disputa con el líder, en una competencia marcada por el riesgo de contactos.

“La pelea por estar en la punta estuvo muy intensa, con constantes riesgos de varios contactos, pero pude mantenerme y cruzar la bandera de cuadros en la P2”, relató.

El resultado coronó una campaña de cinco victorias y seis podios, cifras que respaldaron su desempeño a lo largo del calendario. Villazón también reconoció el trabajo colectivo de HO Speed Racing, destacando la labor de mecánicos, ingenieros, Luis Fernando Ruiz, Hugo Oliveras y sus patrocinadores.

“Este título es el resultado de mucho trabajo durante toda la temporada”, señaló el nuevo monarca, quien sumó otro campeonato a la trayectoria de la escudería.