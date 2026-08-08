Rama femenil protagoniza la jornada 10

La actividad de la rama femenil continuará este sábado 8 de agosto con la disputa de la jornada 10 del Campeonato Deportycosas 2026 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), teniendo como sede la cancha de la colonia Popular de Tuxtla Gutiérrez.

Las acciones comenzarán a las 8:00 horas con el enfrentamiento entre Odiseas y Freyas, duelo en el que ambos equipos buscarán iniciar la jornada con una victoria que les permita mantenerse en la pelea dentro del grupo A de la categoría libre.

Más tarde, a las 9:00 horas, Medusas se medirá con Felins en un compromiso que promete intensidad por el nivel mostrado por ambas escuadras durante el campeonato.

La actividad continuará a las 10:00 horas con el segundo compromiso de Medusas, que enfrentará a Vulnerables en busca de cerrar una productiva jornada y seguir sumando unidades en la clasificación.

Finalmente, el programa femenil concluirá a las 11:00 horas con el duelo entre Místico VC y Vulnerables, que marcará el cierre de la actividad de la categoría antes del inicio de los compromisos de la rama varonil.

Con estos cuatro partidos, la Liga OMA mantiene en marcha una nueva fecha del Campeonato Deportycosas 2026, torneo que reúne cada fin de semana a los principales equipos de Voleibol de la capital chiapaneca y continúa ofreciendo un alto nivel de competencia.