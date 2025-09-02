Ramírez lamenta derrotas en el arranque

Contrariado después de hilvanar su segunda derrota al frente Jaguares FC en el arranque de la Temporada 25-26 de la Liga Premier FMF se manifestó el director técnico Francisco Ramírez

En conferencia de prensa, el entrenador recordó que los descalabros ante Héroes de Zaci e Inter Playa del Carmen se dieron por la mínima diferencia y con goles muy parecidos en acciones a balón parado.

“Se vuelve a repetir lo de la primera jornada, una táctica fija es la diferencia. Se permiten tantas faltas; arriba de 30 infracciones que cortan los rivales y no hay reacción del arbitraje. Y el tiempo perdido, dieron cinco minutos al final, hubo acalambrados, entraron las asistencias. Es la Liga (Premier), así se juega en esta liga y hay que afinar detalles”, lamentó.

Al final —señaló— su escuadra tiene una idea de juego, genera ocasiones, pero le ha faltando contundencia y esa es la condicionante, “porque con un gol podemos jugar más y sufrimos la derrota por un gol similar al de la fecha uno”.

Aceptó, además, que las ausencias han pesado, principalmente en el ataque tras las bajas por lesión de los artilleros sudamericanos, Juan Camilo Agualimpia y Hassan Vargas.

“El equipo tiene una idea y de repente damos mucha ventaja al no tener a los colombianos arriba, que son importantes y, por lo pronto, hay que sacar el trabajo con lo que tenemos”, expresó.

Finalmente, opinó que hasta ahora han corrido con esa mala suerte, “pero en el momento en el que ganemos un partido, vamos a tener una seguidilla; el equipo juega con idea y son pequeños detalles, pero, sin duda, vamos a estar ahí”.

Burtovoy, satisfecho con el triunfo

En contraste, Nicolás Burtovoy, director técnico del Inter Playa del Carmen, valoró el triunfo obtenido en la fecha 2 en tierras chiapanecas, pues —dijo— fue ante un adversario de jerarquía dentro del grupo 3 y en el arranque del torneo.

“El balón parado fue la diferencia. Un partido muy disputado; no hubo grandes opciones”, reconoció el argentino, quien elogió al entrenador rival por ser uno de los mejores de la división.

Por último, dijo que si bien el encuentro se definió solo por un gol, Inter Playa tuvo al menos dos ocasiones más en el complemento para lograr una victoria más contundente, pero el arquero felino fue clave con sus atajadas.