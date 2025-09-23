Ramírez quiere armar un equipo competitivo

Si bien Jaguares FC cumplió con el objetivo de romper la mala racha y sumar su primera victoria, hay mucho por mejorar y trabajar para consolidar un cuadro competitivo para la presente Temporada 25-26 de la Liga Premier FMF.

Así lo reconoció el director técnico, Francisco Ramírez, quien tras el triunfo declaró que: “Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí, apostamos a eso, fuimos para adelante, hubo un momento que con un poco de desorden, pero gracias a Dios se dio el resultado”.

No obstante la victoria por goleada en casa, el entrenador admitió que hay mucho por mejorar, comenzando con el oficio de los jóvenes, el manejo del partido con el resultado a favor.

“Obtuvimos una victoria sin jugar tan bien como lo hemos hecho en otros partidos, es un punto de vista, capaz la gente pueda pensar diferente”, opinó.

En este mismo sentido, consideró que Jaguares FC mereció más en partidos anteriores en donde perdió, y más allá de sentir presión por las derrotas previas, aseguró que busca que los jugadores tengan siempre una mentalidad ganadora y que persiga la excelencia.

“Estamos en el proceso de armar un equipo competitivo, cuesta porque tenemos muchos chicos que tomamos acá en las visorías locales, fue una propuesta de parte de la directiva y tengo gente de experiencia muy poca. Felizmente se obtuvo la victoria, me parece que para ellos es más desahogo, yo en lo personal sé cuál es mi profesión, mi obligación y mi responsabilidad y siempre he sido profesional en ese aspecto”.

Una baja sensible

Por otra parte, lamentó la expulsión de Ángel Tecpanécatl, quien dio un gran partido, pero vio la tarjeta roja tras el silbatazo final durante el conato de bronca.

Dijo que buscará encontrar el mejor 11 posible ahora que no podrán contar con su mejor jugador, por lo que estos días serán importantes para recuperar a los futbolistas tras el desgaste físico.

Fue por ello que reiteró que hay mucho por hacer para el próximo partido contra Cañoneros FC del próximo viernes, esperando que los colombianos Hasan Vargas y Juan Camilo Agualimpia pronto puedan aportar su potencial al ataque.

“Tenemos un gran compromiso, es buscar un equipo protagonista y no es fácil porque tenemos una plantilla corta y con muchos jovencitos y tenemos que irlos arropando y la gente de experiencia asumir ese rol de gente que puede ser baluarte”, sentenció.