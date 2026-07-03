Ramírez remonta y alcanza valioso podio

José Luis Ramírez firmó una de las actuaciones más destacadas de la sexta fecha de Nascar México Series, luego de protagonizar una espectacular remontada en el autódromo Ecocentro Querétaro, donde pasó de arrancar desde la vigésima séptima posición a cruzar la meta en el segundo lugar.

El piloto de Ramírez Racing llegó al óvalo queretano con buenas sensaciones, luego de haberse ubicado dentro del Top 10 durante la calificación. Sin embargo, el equipo tomó la decisión de romper el resguardo de la categoría para realizar diversos ajustes en el auto 08, que porta los colores de Dizolvin Flux, Vomisin y Nenuco. Esta determinación, aunque necesaria para mejorar el rendimiento del vehículo, lo mandó por reglamento al fondo del pelotón.

Desde que ondeó la bandera verde, el capitalino comenzó a construir una carrera inteligente. Con ritmo constante y buena lectura del tráfico, empezó a escalar posiciones desde las primeras vueltas y ya instalado dentro del Top 10, mantuvo la presión sobre sus rivales y avanzó de manera progresiva hasta colocarse en la sexta posición. El momento decisivo llegó a dos vueltas del final, cuando una bandera amarilla reagrupó al contingente y abrió la puerta para un cierre dramático.

En el rearranque, José Luis Ramírez eligió la línea interna y aplicó toda su experiencia para abrirse paso entre los punteros. En una maniobra efectiva, pasó del sexto al segundo lugar, posición que defendió hasta la bandera a cuadros.

“Este podio nos sabe a gloria, es la recompensa de todo el trabajo que hacemos en el equipo, de los que confían en nosotros, de nuestros patrocinadores, de todos aquellos que siempre creen en nuestro trabajo”, expresó tras la competencia.