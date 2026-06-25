Ramírez resiste y continúa en el Top 10

A pesar de una visita complicada al Óvalo Aguascalientes México, el piloto capitalino José Luis Ramírez logró mantenerse dentro del Top 10 del campeonato de Nascar México Series, confirmando el buen paso que ha construido durante la temporada y enfocándose ahora en la segunda mitad del calendario.

La quinta fecha representó un reto importante para el equipo Ramírez Racing, que aprovechó el fin de semana para probar distintas configuraciones y recopilar información clave para el desarrollo del auto 08, patrocinado por Dizolvin Flux, Vomisin y Nenuco.

Aunque el inicio de la competencia fue complicado y le impidió avanzar con comodidad dentro del pelotón, el equipo apostó por una estrategia diferente para intentar cambiar el rumbo.

Ramírez hizo una parada temprana en pits para hacer ajustes de emergencia, decisión que terminó por mejorar de forma notable el comportamiento del auto. Tras reincorporarse a la pista, el piloto mostró un ritmo más competitivo y, en la segunda mitad de la carrera, registró tiempos comparables con los de los líderes.

Aunque llegó a tener una vuelta de desventaja, José Luis consiguió recuperar posiciones y cruzó la meta en el décimo quinto lugar. Más allá del resultado, el balance fue positivo por la cantidad de datos obtenidos y por la reacción del equipo ante las dificultades.

Ahora, Ramírez Racing centra su atención en la próxima fecha de Nascar México Series, programada para el 27 de junio en el autódromo Ecocentro de Querétaro.