Ramiro Ortiz conquista título nacional

Haciendo gala de lo entrenado durante muchas horas de gimnasio, el atleta Ramiro Ortiz Trujillo, de Vikingos de Huixtla, puso en alto el nombre de Chiapas al obtener el único título para el estado en el 10º Campeonato Nacional de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. México Principiantes y Novatos 2024, celebrado en el Pepsi Center del World Trade Center de la Ciudad de México.

Esto fue dado a conocer Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación Chiapaneca de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C., luego de las acciones en el certamen en el que compitieron cerca de mil fisicoconstructivistas femeniles y varoniles de toda la República Mexicana, y en el cual Chiapas contó con la representación de once colosos, quienes al final consiguieron un primero, un cuarto y un sexto lugar, lo que se tradujo en una cosecha de tres medallas y un trofeo escultura.

Respecto a la participación de Ortiz Trujillo, su campeonato fue en la modalidad Men’s Physique, categoría Principiantes, de la división de hasta 1.80 metros. Por otra parte, el cuarto puesto fue para Natalia Villatoro Gómez, del gimnasio SB Fitness de Tapachula, en la modalidad de Fitness Bikini Principiantes, de la división de hasta 1.64 metros.

Además, Diana Laura Rudamas Nieves, del gimnasio The One de Escuintla, logró avanzar a finales, colocándose en la sexta posición del Fitness Figura Novatas, en la división de hasta 1.64 metros. Los otros chiapanecos que tuvieron acción en la tarima pero que no lograron pasar a la ronda final fueron Manuel Antonio Altúzar González (Vital Fitness de Comitán), Hegel Jared Camposeco Borralles (Búfalos de Huixtla), Juan Carlos López Jiménez (NC Fitness de Comitán), Jesús Leonardo López Meléndez (Project Fit de Tuxtla Gutiérrez), Rubicela Martínez Hernández (Alegría Centro Fitness de Tuxtla Gutiérrez), Henry Fabián Mendoza Gallegos (Athlete’s Lab de Comitán), Diego Abraham Zamora Pereda (SB Fitness) y Mario Armando Zamora Pereda (SB Fitness).

Presencia en asamblea

Por otra parte, Jiménez Argüello destacó que Chiapas tuvo presencia también en las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), participando en la Asamblea General Ordinaria para la Elección del nuevo Consejo Directivo 2024-2028 de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C., en la cual, y por aclamación, fue designado nuevamente como presidente Francisco Cabezas Gutiérrez. “Asimismo, tuve el honor de recibir el reconocimiento por haber fungido como comisario del Consejo Directivo durante el periodo 2021-2024”, mencionó el dirigente, quien de igual manera participó como coordinador de jueces del 10º Mr. México Principiantes y Novatos 2024.

Finalmente, dedicó una felicitación muy especial al directivo chiapaneco Jorge Alejandro Jiménez Romero, vicepresidente del Fitness Aeróbico de la asociación estatal de la especialidad, por haber recibido el reconocimiento de la federación a lo mejor del 2023 como juez nacional, obteniendo además su su carnet oficial.