Ramos festeja eliminación de América

El gol agónico de Germán Berterame al América fue uno de los goles más gritados por los jugadores del Monterrey en todo el año y no era para menos. Eliminaron a las Águilas con un jugador menos y sellaron su boleto a semifinales, donde aún esperan rival.

En el vestidor, después del partido, Sergio Ramos junto a Óliver Torres empezaron las porras golpeando congeladoras para animar a sus compañeros después del resultado que les dio el pase a la siguiente ronda.

“Dale, dale, dale Rayados” cantó Ramos junto a sus compañeros con una sonrisa en el rostro. “El Monterrey somos todos”, publicó el club en redes sociales uniéndose al festejo.

Por si fuera poco, en el vestidor pusieron la canción “Mi Mayor Anhelo” que utiliza el América desde hace unos años para festejar sus triunfos y campeonatos.