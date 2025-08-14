Rancho Cristo Negro y Murillo Ranch triunfan

La ciudad de Comitán de Domínguez vibró con la edición 2025 del Torneo Santo Domingo de Guzmán, en la que Rancho Cristo Negro y Murillo Ranch se coronaron campeones en sus respectivas categorías. El evento, que formó parte de la Feria de Comitán, reunió a una destacada afición que abarrotó las gradas el fin de semana.

La competencia tuvo como escenario el lienzo Santo Domingo de Guzmán, donde se celebraron seis charreadas y un Coleadero Abierto, con la participación de 36 competidores de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Cintalapa, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, La Trinitaria y la ciudad sede.

La organización corrió a cargo de la Asociación de Charros Montebello, A. C., y el equipo Hacienda Santa Teresa, encabezado por el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de Chiapas (PUA), Carlos de Jesús Bermúdez Albores. El ambiente fue de fiesta, con música en vivo desde el arranque de las actividades hasta el cierre de la última competencia. La entrada libre permitió a familias enteras disfrutar el deporte nacional por excelencia.

En la categoría AAA, Rancho Cristo Negro se llevó el título al promediar 309.5 puntos, seguido por Rancho El Laurel con 284 y Hacienda Santa Teresa con 260.5. En la división AA, Murillo Ranch mostró solidez en sus dos presentaciones y alcanzó un promedio de 265 unidades, superando a Ganadería Fereducam (239.5) y a Frailescana R5 (234).

El comité organizador, junto a los patrocinadores, premió a los equipos ganadores y al monarca del coleadero, Juan Ramón Burguete. También se presentaron la escaramuza Amazonas de Montebello y Peque Amazonas, quienes cautivaron al público con su carisma y destreza.

El certamen estuvo sancionado por el coordinador regional de la Zona Sur, Carlos Dámaso Rabanhales; el coordinador estatal, Pedro Rubén González, y Eduardo Ovando. En la locución participaron Mario Vázquez Acosta y David Tovilla, mientras que en la Comisión Deportiva destacó el trabajo de Julio Concha, y en logística colaboraron los charros de Hacienda Santa Teresa.

Anunciaron que Frailescana R5 organizará un torneo patrio en Villaflores, del 13 al 15 de septiembre, con una bolsa de premiación de 100 mil pesos, mientras que la Asociación de Charros de Tapachula prepara su propio evento, a celebrarse en fechas por confirmar.

Finalmente, se reportó un incidente durante el XXXI Campeonato Estatal de Escaramuzas que será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su investigación y posible sanción.