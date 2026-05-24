Rancho El Laurel conquista el título

Con una actuación sólida de principio a fin y el protagonismo de la denominada Doble H, integrada por Hugo Meza y Hugo Rincón, Rancho El Laurel se coronó en la categoría Campeón de Campeones AAA del LVI Congreso y Campeonato Estatal Charro, celebrado en el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, en Tuxtla Gutiérrez.

Ante un escenario abarrotado de aficionados, la escuadra encabezada por Manolo Bermúdez y Sergio Granda firmó una destacada exhibición para alcanzar 317 puntos y quedarse con los máximos honores de una final que mantuvo la emoción hasta los últimos compases.

El evento reunió a tres de los mejores equipos de la entidad. Rancho San Rafael luchó hasta el cierre de la charreada y concluyó con 273 unidades para quedarse con el subcampeonato, mientras que Hacienda Santa Teresa ocupó la tercera posición con 188 bonos.

Competencia

Desde las primeras suertes, Rancho El Laurel mostró sus intenciones de conquistar el título. La cala de caballo ejecutada por Manolo Bermúdez marcó el inicio de una actuación consistente. Aunque no consiguieron sumar en los piales, lograron una destacada participación en las colas para acumular 65 puntos. Posteriormente, agregaron 24 unidades en el jineteo de toro y concretaron una efectiva terna en el ruedo con lazo de cabeza de Hugo Rincón y pial de Jesús Flores, fortaleciendo sus aspiraciones.

El momento determinante llegó durante las manganas. José Inés Morales aportó 14 puntos en el jineteo de yegua y posteriormente apareció el factor que terminó inclinando la balanza. Hugo Meza concretó dos manganas a pie, mientras que Hugo Rincón acertó las tres manganas a caballo, una combinación que permitió a Rancho El Laurel tomar una ventaja considerable sobre sus rivales.

La victoria quedó sellada con el paso de la muerte ejecutado por Fernando Ochoa, quien sumó 23 unidades para colocar el marcador definitivo en 317 puntos y asegurar el campeonato estatal de la categoría.

Por su parte, Rancho San Rafael protagonizó una notable reacción en la recta final de la competencia. Jesús Alfredo Gómez Arévalo se convirtió en una de las figuras del conjunto al conseguir tres manganas y un pial de ruedo. También destacó Óscar Gilberto Toledo con un pial de ruedo y una mangana a caballo. La causa fue respaldada además por Yonathan Guerra, quien aportó 24 puntos en el jineteo de yegua y 17 más en el paso de la muerte, para cerrar con 273 unidades.

En tanto, Hacienda Santa Teresa encontró sus mejores dividendos en la actuación de Esteban Solís Bermúdez, quien acumuló 20 puntos en colas y concretó un pial de ruedo. Asimismo, Ceín Martínez Flores colaboró con un pial de 20 unidades, lazo de cabeza y sumó una mangana a caballo para contribuir a los 188 puntos finales de su equipo.