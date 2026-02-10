Rancho El Refugio AFA es el campeón

Con una final cargada de emociones y dramatismo hasta la última faena, Rancho El Refugio AFA se coronó en del VII Campeonato Trascendencia Charra, celebrado en el lienzo Herón Ramos Camacho, ubicado en Cintalapa de Figueroa, consolidándose como la mejor escuadra del certamen.

Los monarcas cerraron su participación con 337 unidades, superando por un estrecho margen a Charros El Perrón QH, que finalizó con 333, mientras que Hacienda Santa Teresa se quedó con 327 puntos, tras llegar con opciones de título al último acto. Rancho San Rafael completó el cuadro finalista con 306 bonos.

El campeonato tuvo un significado especial al rendir un emotivo homenaje a Florentino Ramos Cruz, acto que reunió a familiares, amigos y personas cercanas, además de contar con la presencia de la presidenta municipal de Cintalapa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez, quien atestiguó la ceremonia.

Acciones

Durante tres días de intensa actividad, el certamen reunió a 13 escuadrones provenientes de Tabasco, Veracruz y Chiapas, con participación en categorías AA, AAA y sectores infantiles, además del protagonismo de la mujer a caballo, que brindó un colorido cerrojazo dominical.

La convocatoria incluyó un atractivo sistema de "handicap" en manganas y piales para los equipos AA, lo que permitió equilibrar condiciones frente a los AAA. Esta fórmula rindió frutos con la destacada actuación de Pícaros de Tuxtla, que firmó 341 puntos en la ronda preliminar, aunque no pudo presentarse a la final debido a un percance vehicular ocurrido un día antes.

Las cuatro mejores calificaciones avanzaron a la final, que registró llenó total en el lienzo. Antes del paso de la muerte, Hacienda Santa Teresa lideraba con 327, seguida de Rancho El Refugio AFA con 317, El Perrón QH con 311 y Rancho San Rafael con 306.

Charros El Perrón fue el primero en ejecutar la última suerte, sumando 22 bonos para colocarse en 333. Posteriormente, Rancho El Refugio AFA, con ejecución de Manuel Collado, agregó 20 puntos para alcanzar los decisivos 337. Rancho San Rafael falló con Jonathan Guerra, mientras que Luis Alfaro, de Hacienda Santa Teresa, logró el salto, pero fue desmontado en los reparos al quedar pegado a la barda.

En una charreada sumamente pareja, Rancho El Refugio AFA abrió con cala de 39, sin piales, pero figuró como el segundo mejor equipo en colas con 92 unidades, 42 de las cuales fueron obra de Diego Mayans. Fernando Vignola completó el jineteo de toro para 25, Gabriel López sumó igual cantidad en yegua, buena terna, tercia de manganas a pie de Carlos Manuel Graniel, sin aciertos a caballo y con paso de la muerte de 20, suficientes para sellar el campeonato.

El Perrón QH inició con cala de 43 de Javier Cadena y par de piales de Eduardo Romero, aunque bajó el ritmo en colas con 62. Gerardo Cervantes logró 25 en toro, terna sin complicaciones, más una mangana a pie y dos a caballo de Romero y el paso de Roberto Vázquez de 22, para asegurar el subcampeonato.

El cerrojazo corrió a cargo de la Escaramuza Real del Valle de Cintalapa, que se presentó en categorías libre y dientes de leche. Posteriormente, se llevó a cabo la ceremonia de premiación, con entrega de incentivos a los tres primeros lugares y hebillas individuales por faena.