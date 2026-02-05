Rancho San Rafael es el nuevo campeón

Rancho San Rafael escribió una página dorada al proclamarse campeón del Gran Premio Orgullo Charro 2026, certamen celebrado en el lienzo de la Expo Ganadera de Cintalapa de Figueroa, en el marco de la tradicional Feria de la Virgen de la Candelaria. La escuadra tuxtleca se impuso después de dos intensas finales por parejas, demostrando regularidad, temple y contundencia en los momentos clave.

Luego de una fase regular altamente competitiva, Cristo Rey de Comalcalco, Tabasco, se colocó como líder con 304 puntos, ventaja que lo perfilaba como favorito en la primera charreada final. Sin embargo, en la segunda actuación por el título, Rancho San Rafael elevó su rendimiento y alcanzó los 370 bonos, cifra que terminó marcando la diferencia para quedarse con los máximos honores.

El inmueble registró un lleno total, en una jornada cargada de tradición y fiesta, coincidiendo con el Día de la Virgen de la Candelaria, santa patrona de Cintalapa. Familias enteras disfrutaron un ambiente festivo, con espacios recreativos para niños y una logística bien coordinada por Grupo REU y los administradores del recinto.

En lo deportivo, Rancho San Rafael abrió con una sólida cala de 37 puntos de Gilberto Rojas. César Burguete Montesinos cuajó el único pial del evento, mientras que en colas el propio Rojas aportó 40 unidades y sumó 16 más en el toro.

La terna fue efectiva con lazo cabecero de Jesús Alfredo Gómez y pial de Carlos Cortés. Aunque la yegua fue discreta, las manganas resultaron decisivas: par a pie de Gómez Arévalo, tercia de Óscar Gilberto Toledo y un paso de la muerte de 23 tantos por parte de Jonathan Guerra sellaron la victoria.

Cristo Rey respondió con una cala de 32 de Alfonso Franco, destacando también en la terna y en las manganas a caballo, donde Alfredo Franco acertó dos. Jehú Rueda fue su mejor coleador con 47 unidades, además de colaborar con el pial de ruedo. El tercer puesto con 290 puntos correspondió a Rancho Don Walter, de Huimanguillo, Tabasco, con actuaciones relevantes de Ernesto Ruiz Pereyra y Pedro Torres.