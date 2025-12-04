Rancho Tierra Fría es el nuevo campeón

El Torneo de la Amistad Chiapas 2025 llegó a su cierre con finales intensas en el lienzo Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, donde Rancho Tierra Fría se coronó en la categoría tradicional, con un desempeño constante que le otorgó el remolque de campeón. En el sector alto rendimiento, Rancho El Refugio AFA confirmó su superioridad y se quedó con los máximos honores.

La escuadra de San Cristóbal de Las Casas dominó desde el arranque. Su cala de 19 marcó el paso, mientras que las colas resultaron decisivas con 98 unidades, repartidas entre Patricio Moreno, Bellman Argüello y Darío Montes de Oca. En la terna sumaron 23 y cerraron con una mangana a pie, además del paso de la muerte, para totalizar 195 puntos, cifra suficiente para asegurar el título.

La Chiapaneca terminó como segunda con 139, afectada por una actuación irregular en colas, y Rancho San Antonio ocupó el tercer puesto con 119. Como invitado, Pícaros de Tuxtla registró 219, la calificación más alta, aunque sin derecho a premios.

En alto rendimiento, Rancho El Refugio AFA presentó a sus refuerzos 2025 y mostró un desempeño contundente. Abrieron con cala de 34, sumaron dos piales de Fernando Ramírez, “Centella”, y mantuvieron un ritmo sólido en colas, donde Diego Mayans aportó 32. La terna perfecta de los Graniel y las manganas de Carlos Manuel y Juan Carlos sellaron una calificación de 332, inalcanzable para sus rivales.

Rancho San Rafael fue segundo con 305, respaldado por una cala de 40 y dos buenas manganas en la recta final. Murillo Ranch completó el podio con 239, destacando tres manganas a pie de Jaime Coello.

El certamen, efectuado en honor del presidente de la Federación Mexicana de Charrería, reunió a exponentes de toda la entidad y reafirmó el nivel competitivo que mantiene viva la tradición en Chiapas.