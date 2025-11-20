Rancho Tierra Fría gana el Torneo Revolucionario

El XXIV Torneo Revolucionario 2025 David Moreno Ruiz llegó a su fin con una charreada vibrante en Emiliano Zapata, donde Rancho Tierra Fría se proclamó campeón tras imponerse en una final muy pareja que se definió hasta la última suerte. Con un total de 227 unidades, el escuadrón de San Cristóbal de Las Casas superó a Rancho El Olvido de Veracruz, que acumuló 221, y a Charros de Tecpatán, que cerraron con 206. Rancho San Luis completó la tabla con 165 bonos.

En el lienzo de Emiliano Zapata se vivió un gran ambiente durante la final, con una afición que respondió de manera extraordinaria, como lo ha hecho por más de dos décadas en este tradicional torneo. La familia Concha Moreno, anfitriona del evento, atendió a los participantes en una gran jornada que concluyó con la ceremonia de premiación. Se entregaron hebillas conmemorativas a los campeones individuales y placas a los cuatro equipos finalistas.

Acciones

Durante la final, Rancho Tierra Fría tuvo un desempeño sólido desde el arranque. En la cala, Darío Montes de Oca marcó 30 unidades para abrir camino. Isaac Balbuena sumó un pial en su última oportunidad y, en las colas, la tercia integrada por Bellman Argüello (39), Darío (32) y Carlos Sánchez (34) consiguió un puntaje determinante. Aunque tuvieron dificultades en la terna, el lazo de cabeza de José Corzo Urbina y dos manganas a pie de Luis Donaldo González fueron suficientes para asegurar el título.

Rancho El Olvido fue una de las sorpresa del certamen al avanzar en primer lugar a la final. En la definición, destacaron la cala de 37 de Marco Thomas Ruiz, el pial de Gabriel Castellanos y la solidez en la terna y el jineteo. Eduardo Hernández sumó 16 en el toro y Rogelio Rocha aportó dos manganas a pie, rematadas con un paso de 22.

Los Charros de Tecpatán iniciaron fuertes con una cala de 41 de Manuel Mota Guízar y un pial de Carlos Moreno. Jorge Guzmán Arvizu fue su mejor coleador con 28 unidades. Además, cumplieron en monta y terna, y rubricaron su actuación con dos manganas a caballo de Jorge Trinidad, más el paso de Carlos Gamboa (24), para cerrar con 206.

Finalmente, Rancho San Luis figuró con una cala de 34 de Luis Oropeza y 24 unidades de Fernando Alfonzo en colas. En la terna enfrentaron complicaciones, pero René Serrano aportó nueve en la yegua y Carlos Cortés cerró con tres manganas a pie, completando así su participación en esta edición del torneo.