Raptors atrapa título en Torneo Mixto

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió un épico cierre de año con la celebración de las finales de su Torneo Silver Mixto. El cuadro de Raptors logró apoderarse del trofeo de la Conferencia Omega, luego de superar por “score” de 20 puntos a 14 a su similar de Power Puff, en duelo celebrado en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

El camino a la final

La directiva del popular torneo determinó para esta campaña implementar dos finales, una en la denominada Conferencia Alfa, para los clubes que lideraron la parte alta de la clasificación, y la otra conocida como Conferencia Omega, para las escuadras que si bien no lograron acomodarse en la zona privilegiada, tuvieron un desempeño notable y se les incentivó dándoles la posibilidad de disputar un trofeo ante rivales de su mismo nivel.

Para la última jornada del año fueron programados los juegos de comodines, semifinales y finales, en una intensa tarde de tochito que puso a prueba la condición física, mentalidad y tenacidad de los equipos en contienda.

La sesión arrancó con el partido de comodín de la Conferencia Omega que haba quedado pendiente y en el que Amigajeros superó con claridad 30-7 al escuadrón de Dolphins Family Team, para avanzar a la ronda de semifinales.

Posteriormente se jugaron las semifinales, en las que Power Puff frenó el impulso de Amigajeros con una victoria clara de 25-14, mientras que Raptors protagonizó uno de los encuentros más cerrados de la jornada al vencer por 27-26 a Tucanes de la Enlef, sellando así su pase a la final por apenas un punto de diferencia.

Partido por el título

La actividad culminó con un choque dramático, pues Raptors sufrió la baja de su “quarterback titular”, Rafael López, quien luego de haber dado un gran juego en la semifinal, tuvo que ceder los controles de la ofensiva a Karen Domínguez.

La responsabilidad no le pesó a la mariscal de campo, quien supo coordinar el libro de jugadas y se apoyó sobre todo en Cristian López y Jatziri Borraz, para cerrar una gran campaña y derrotar por 20-14 a Power Puff, conquistando así el título tras un duelo cerrado hasta el último instante.

Al finalizar las acciones se llevó a cabo la ceremonia de premiación y entrega de trofeos a los campeones y reconocimientos a los MVP (líderes en estadísticas), así como a los mejores jugadores —ofensivo y defensivo— del certamen, por parte del presidente de la Liga Uniflag, Gilberto Carbonel Gómez.

Ya en plena noche, después de varias horas en el emparrillado, Raptors levantó el trofeo de la Conferencia Omega, poniendo punto final a las actividades del Torneo Mixto 2025 y confirmando el crecimiento competitivo de la Liga Uniflag.