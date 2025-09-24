Raptors devora a Dolphins Youth: 19-0

Grandes atrapadas y acciones defensiva electrizantes se vivieron en la Semana 3 Liga Uniflag de Tocho Bandera, destacando la acción en el Torneo Silver Femenil, donde Raptors dio una nueva demostración de su poder y contundencia.

Las Raptors abrieron la sesión en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach con un triunfo sólido de 19-0 sobre Dolphins Youth, un resultado que las coloca desde ahora como una de las rivales más fuertes de la división.

Mientras que Fifteen Selected y South Crew protagonizaron un duelo parejo que terminó con victoria para estas últimas por escore de 22 puntos a 13.

En otro encuentro, Mustangs y el representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas igualaron fuerzas en un dramático empate a 6 puntos.

Por su parte, el escuadrón de South Crew no tuvo piedad y se impuso con autoridad 61-0 al cuadro juvenil de Dolphins Rookies, mientras que Dolphins Youth sorprendió a Tucanes ENLEF con marcador de 12-6.

Y para cerrar la actividad femenil, las Raptors volvieron a brillar y derrotaron 12-0 a la representación de la benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Acción en el otro torneo

En el Silver Mixto, la jornada arrancó con un partido de alto voltaje en el que Mustangs Black superó por marcador de 34-25 a Toxic. Posteriormente, Amigajeros vencieron 19-6 a la Unicach, en tanto que Raptors lograron un apretado triunfo de 18-16 sobre Tucanes ENLEF.

No obstante, el duelo más espectacular de la sesión fue entre DFT y Mustangs White, escuadras que protagonizaron un auténtico espectáculo ofensivo que terminó a favor de estos últimos por apenas un punto de diferencia (46-45).

Y para cerrar la emocionante jornada, Power Puff se impuso 15-6 frente a las Águilas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De esta manera, la tercera fecha de la temporada dejó claro que la competencia se mantiene al rojo vivo y que cada equipo buscará consolidar su camino rumbo a la fase final.