Raúl Flores hace historia y rompe récord mundial

El mexicano Raúl Abraham “Tayzon” Flores Castro escribió este domingo una nueva página en la historia del strongman al establecer un récord mundial en la prueba de peso muerto, durante el World Deadlift Championships 2026, celebrado en Birmingham, Inglaterra.

El atleta tamaulipeco protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada al conseguir levantar 511 kilogramos, una marca que le permitió superar el récord mundial de 510 kilos que había establecido el islandés Hafþór Björnsson en 2025.

Flores llegó a la competencia con el objetivo de superar la barrera de los 500 kilogramos y terminó consiguiendo una marca que lo coloca entre los grandes exponentes de esta disciplina a nivel internacional. El mexicano mostró fuerza y determinación en su intento, completando el levantamiento de 511 kilos ante la expectación del público.

La hazaña también representa una notable evolución para el deportista, quien un año atrás había registrado 453.5 kilogramos en competencia. En apenas un año, Flores incrementó su marca en 57.5 kilos para alcanzar el récord mundial.

El resultado representa además un motivo de orgullo para el deporte mexicano, pues “Tayzon” Flores se convirtió en el primer atleta en superar de forma oficial los 510 kilogramos dentro de esta competencia.

Cabe señalar que la prueba corresponde al strongman y específicamente al peso muerto, una disciplina distinta a la halterofilia olímpica, que contempla las modalidades de arranque y envión.

Con sus 511 kilogramos, Raúl Flores no solamente consiguió una victoria personal, sino que colocó de nueva cuenta el nombre de México en lo más alto del panorama internacional de los deportes de fuerza.