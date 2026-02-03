Raúl Jiménez con récord perfecto

Con el tanto ante el Manchester United desde los once pasos, Raúl Jiménez se consagró como el mejor cobrador de pénaltis en la historia de la Premier League de Inglaterra. De 12 tiros, ha convertido todos, quedándose en solitario en este selecto grupo.

El delantero de las Águilas del América superó los once tantos del mediocampista marfileño y exintegrante del Manchester City Yaya Touré. Otros de los nombres que se quedaron atrás fueron los del búlgaro y exjugador de Manchester United Dimitar Berbatov, con nueves goles en nueve disparos; Ruben Neves, exjugador del Wolverhampton con ocho de ocho, y Chris Wood, con los mismos ocho tantos. De todos los mencionados, solamente este último se mantiene en activo, por lo que podrían pasar algunos años para que la cuota de Jiménez se vea amenazada.

“Fue especial. Contento por lograr ese récord (del mejor cobrador de pénaltis)”, fueron las palabras de Raúl Jiménez luego de anotarle al Manchester United en Old Trafford.

Para dimensionar lo que sigue haciendo Raúl Jiménez, solamente en dos ocasiones ha fallado dos tiros de pénalti en toda su carrera como futbolista. Con el Wolverhampton, Jiménez dejó una suma de 10 goles anotados por la vía de pénalti; con el Tri, 15 anotaciones, y con el Fulham registra siete.

Doce goles desde los once pasos ha marcado Raúl Jiménez, convirtiéndose en el mejor cobrador en la historia de la Premier League.