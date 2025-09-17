Rayados es el mandamás tras la Jornada 8

Terminó la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX y Monterrey se mantiene como líder del certamen con 21 puntos. Mientras que Cruz Azul es el único conjunto que sigue invicto en el campeonato, Chivas venció al América este fin de semana y escaló posiciones en la tabla general.

Con 24 goles anotados en el fin de semana, se disputaron los nueve partidos de la octava fecha, estos fueron los resultados en cada uno de los compromisos.

Con Rayados como líder del certamen, producto de 7 triunfos y una sola derrota, Cruz Azul se mantiene con seis victoria al hilo y con una unidad menos que los de la Sultana del Norte, en tanto que América pierde terreno tras su caída ante Chivas en el clásico nacional.

Cruz Azul sigue afianzándose en la parte alta de la tabla general, pues el sábado superó por la mínima diferencia a los Tuzos del Pachuca en un juego en el que solamente llegaron una vez al arco y pudieron convertir la anotación. La figura de este choque fue Gabriel Fernández, quien fue el autor del único gol.

El cuadro de los Pumas de la UNAM comienza a levantar en el torneo, ya que ganó por 4-1 frente al Mazatlán, en la cancha del estadio El Encanto. Guillermo Martínez, Alan Medina y José Juan Macías anotaron por los universitarios, y por los locales recortó Fábio Gómez.

El estadio Alfonso Lastras Ramírez recibió el último compromiso de la jornada 8. El Atlético de San Luis empató a uno con los Xolos; Benjamín Galdames hizo el único del conjunto local, en tanto que por los de la frontera mexicana, el gol lo convirtió Jackson Porozo.

Duelo pendiente

Este miércoles, las Chivas enfrentarán a los Tigres de la UANL en un partido pendiente que correspondía a la jornada 1 y el cual se pospuso en su momento por remodelaciones en el estadio Akron.

El Rebaño viene de una victoria ante Águilas del América, al que vencieron por 2-1. Por su parte, los de la Sultana del Norte llegan de un empate de 0-0 ante León.

El duelo será a las 19:05 horas y podrá sintonizarse por la señal de Amazon Prime.