Rayados, interesado en jugador de Premier League

Faltando escasos días para el comienzo del Clausura 2024, los Rayados de Monterrey aún no presentan nuevos refuerzos para cambiar la imagen del fracaso que resultó ser el Apertura 2023. Ni bajas ni altas, aunque de acuerdo con medios ingleses, apuntan a fichar al brasileño del Fulham Carlos Vinicius.

De acuerdo con el noticiero de Sky Sports en Inglaterra, “el club mexicano Monterrey inició acercamientos con el Fulham para firmar al delantero Carlos Vinicius. Sky Sports fue informado que dos clubes de España también están interesados”, publicó en X la televisora.

La realidad es que hace unos días el presidente del equipo, Tato Noriega, hizo público el escenario en el cual Rogelio Funes Mori podría estar cerca de partir, por lo que no sería un error pensar que en La Pandilla buscan un nuevo delantero.

No obstante, todo se mantiene en rumores, ya que de acuerdo con Noriega, el máximo goleador en la historia del Monterrey no desea abandonar el equipo y aún no encuentran acomodo para Rodrigo Aguirre, quien supuestamente estaba en proceso de negociación con el Pachuca.

Vinicius tiene un total de 43 partidos disputados con el conjunto de la Premier League, en los cuales convirtió ocho goles y aportó dos asistencias. Además, tiene un largo recorrido en Europa por escuadras como PSV, Benfica, Mónaco y Tottenham, entre otros.