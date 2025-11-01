Rayados y Tigres buscan la punta del AP2025

Rayados de Monterrey y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León disputará el clásico regio número 141, en el cual ambas escuadras estarán buscando la punta del Apertura 2025. El partido se jugará este sábado en el estadio BBVA a las 19:05 horas.

Los de Monterrey suman 30 unidades y se ubican a tres del superlíder que es Toluca (33 puntos), mientras que los Felinos tienen 32 y, en caso de una victoria y un tropiezo de os Diablos, podrían tomar la cima del certamen.

La semana pasada los Rayados cayeron por 2-0 en su visita al Cruz Azul, y los Tigres vencieron por el mismo marcar a los Xolos de Tijuana. Ademas, podría destacar el duelo entre el defensor español Sergio Ramos y el francés André Pierre-Gignac.

Ramos, con la camiseta 93 de Rayados, encabeza la saga defensiva de su equipo, que hasta ahora ha permitido 24 goles en su portería. Por su parte, Gignac, experimentado goleador, apenas con dos anotaciones en el certamen, sumó la semana pasada 189 tantos durante su estancia en México, empatando a Jared Borgetti en el segundo lugar como anotadores con más goles con un solo club.

América quiere volar

Para André Jardine, director técnico del Club América, las cosas son muy claras, y es que después de lo que ha logrado el brasileño al mando del conjunto de Coapa, el estratega y sus muchachos jugarán una Liguilla más, pero quieren seguir escalando posiciones en la tabla a pesar de ya estar clasificados a la “fiesta grande”. Ese es el objetivo y tratarán de alcanzarlo este sábado 1 de noviembre, cuando se midan con León en el estadio Cuidad de los Deportes.

Pero los Esmeraldas, a pesar de no estar viviendo un buen momento también piensan en sus posibilidades de meterse al “play-in”, aunque el panorama luce adverso, pues ocupan la decimoséptima posición con 13 unidades y necesitan ganar sus dos partidos restantes del certamen regular, además de combinación de resultados, cosa que se prevé muy complicada, pero buscan morir en el intento.

También es importante mencionar que América no contará con Álvaro Fidalgo para el encuentro ante León, lo cual representa una baja sensible para los locales.

Toluca y Atlas, a lograr el objetivo

Faltando dos jornadas para que finalice la temporada regular del Apertura 2025 aún no se definen dos batallas que se están disputando en el torneo: el liderato y el “play-in”, en los que están inmiscuidos los Diablos Rojos del Toluca y los Rojinegros del Atlas, equipos que se verán las caras este sábado en el estadio Jalisco.

Toluca y Atlas deberán armar un buen parado dentro del terreno de juego si quieren lograr su respectivo objetivo.