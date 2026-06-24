“Rayito” y Velasco mantienen el vuelo

Cristopher Ruiz Macal y Diego Alonso Velasco Macías continuarán vistiendo la camiseta de Lechuzas para la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP.

Esto fue confirmado por el mismo club a través de un comunicado oficial, en el que informa que ambos fueron renovados por la dirección deportiva que encabeza Miguel Ángel Casanova Díaz.

Velasco, eje del equipo

Diego Velasco cumplió dos importantes posiciones en la campaña pasada, pues primero se desempeñó en la defensa central, pero ante la lesión de su compañero Cristian Pola, fue requerido para jugar la media de contención, convirtiéndose en el eje de la escuadra.

En números, disputó un total de 27 partidos (26 como titular), con un acumulado de 2252 minutos y tres goles, sin registrar expulsiones pese a lo que implicó jugar en ambas posiciones.

En la Liguilla tuvo una participación igual de sobresaliente, con ocho duelos—siempre como titular— sumando 672 minutos y tres goles más que ayudaron al equipo a terminar en el Top 4 nacional.

El playera 5 también participó en la Copa Promesas MX, en la que acumuló 156 minutos en dos encuentros, además de 90 minutos más en la Copa Conecta contra Racing de Veracruz de la Liga Premier Serie A.

Ruiz, vértigo al ataque

Por su parte, Cristopher “Rayito” Ruiz se convirtió en un elemento primordial a la ofensiva, jugando como volante por izquierda o extremo, disputando en total 30 partidos —todos como titular— en los que acumuló 2,468 minutos y anotó 5 goles.

En la fase final tuvo actuaciones decisivas y brilló con ocho duelos—nuevamente en cada uno como titular—, sumando 651 minutos y un par de anotaciones.

El dorsal 7 de los universitarios también jugó la Copa Promesas MX, con participación en dos encuentros, acumulando 111 minutos, así como la Copa Conecta, en la que disputó 90 minutos.

Apuntalan su plantel

Sin embargo, esto dos elementos no son los primeros en ser renovados por el club universitario, pues antes estampó su firma el capitán del equipo, Daniel Cruz López. El originario de Jiquipilas fue el jugador más determinante en la pasada campaña y conquistó el título de campeón de goleo del grupo 2 con 30 anotaciones en la fase regular y tres más en la etapa final.

Además, desde principios de mes dieron a conocer la incorporación de Josué Francisco Barragán, futbolista que llegó procedente de los Dragones de Oaxaca de la Liga Premier FMF Serie B.