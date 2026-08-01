Razo apunta al Chase en San Luis Potosí

Xavi Razo buscará prolongar su buen momento este 2 de agosto, durante la séptima fecha de Nascar México Series en el Súper Óvalo Potosino. El piloto del auto número 7 de Tame Racing y Motorcraft llega fortalecido tras haber conseguido una victoria en Querétaro.

Ese resultado lo impulsó hasta la décima posición del campeonato, con 194 puntos, dentro de la zona de clasificación para el Chase. Por ello, su prioridad será completar una carrera inteligente, evitar contactos y sumar unidades que afiancen su lugar entre los diez mejores al concluir la temporada regular.

El capitalino también intentará conquistar su tercera “pole position” del año, consciente de que una buena posición de salida será fundamental en el óvalo de media milla.

“En la primera visita no obtuvimos los resultados deseados, pero ahora la historia es distinta. Hemos trabajado duro en el auto y ya demostramos los resultados. Debemos mantener el ritmo para asegurar nuestro sitio dentro del Chase”, declaró Razo.