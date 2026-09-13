Razo espera paciente la próxima batalla

La novena fecha de Nascar México Series se vio afectada por las condiciones meteorológicas en el autódromo Monterrey, donde la lluvia obligó a cancelar la actividad y dejó al piloto de Motorcraft, Xavi Razo, sin la posibilidad de buscar un buen resultado al volante del auto 7 del Tame Racing.

La lluvia constante deterioró el trazado y complicó la posibilidad de garantizar una competencia segura, por lo que las autoridades determinaron durante la madrugada suspender la carrera, decisión que puso punto final a una jornada que había generado expectativas entre los equipos y los aficionados.

Para Razo, la cancelación representó un desenlace inesperado en su campaña, pues llegó a Monterrey con el objetivo de llevar al auto 7 a una actuación competitiva y que lo hiciera avanzar desde la octava posición en la que se encuentra actualmente.

“Es una lástima la cancelación, pero la afectación a la pista sí era importante y era arriesgar mucho, aunque nosotros estábamos preparados al cien por ciento. La seguridad siempre es lo más importante. Ahora, a esperar unas semanas para volver a la batalla”, comentó Razo.

De esta manera, el equipo deberá enfocarse en la siguiente oportunidad dentro del campeonato, el próximo 27 de septiembre, en el Óvalo Aguascalientes México.