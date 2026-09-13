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Razo espera paciente la próxima batalla

Septiembre 13 del 2026
Las circunstancias impidieron que demostrara su ritmo en una de las pistas con mayor tradición en México. Cortesía
Las circunstancias impidieron que demostrara su ritmo en una de las pistas con mayor tradición en México. Cortesía

La novena fecha de Nascar México Series se vio afectada por las condiciones meteorológicas en el autódromo Monterrey, donde la lluvia obligó a cancelar la actividad y dejó al piloto de Motorcraft, Xavi Razo, sin la posibilidad de buscar un buen resultado al volante del auto 7 del Tame Racing.

La lluvia constante deterioró el trazado y complicó la posibilidad de garantizar una competencia segura, por lo que las autoridades determinaron durante la madrugada suspender la carrera, decisión que puso punto final a una jornada que había generado expectativas entre los equipos y los aficionados.

Para Razo, la cancelación representó un desenlace inesperado en su campaña, pues llegó a Monterrey con el objetivo de llevar al auto 7 a una actuación competitiva y que lo hiciera avanzar desde la octava posición en la que se encuentra actualmente.

“Es una lástima la cancelación, pero la afectación a la pista sí era importante y era arriesgar mucho, aunque nosotros estábamos preparados al cien por ciento. La seguridad siempre es lo más importante. Ahora, a esperar unas semanas para volver a la batalla”, comentó Razo.

De esta manera, el equipo deberá enfocarse en la siguiente oportunidad dentro del campeonato, el próximo 27 de septiembre, en el Óvalo Aguascalientes México.

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