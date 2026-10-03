Razo valora podio y apunta hacia Mérida

Xavi Razo reconoció que estuvo cerca del triunfo en Aguascalientes, pero destacó el rendimiento del auto 7 y los puntos sumados en el Chase.

“Nos vamos con sentimientos mixtos”, resumió Xavi Razo después de cerrar en el segundo lugar la fecha de Nascar México Series disputada en el Óvalo Aguascalientes México, donde inició el Chase por el título de la temporada.

El piloto de Motorcraft y Tame Racing destacó que el auto mostró velocidad suficiente para pelear por la victoria desde la calificación, en la que consiguió la “pole position”. Durante la carrera lideró buena parte de las acciones y logró abrir distancia en los primeros compases, aunque las banderas amarillas y una estrategia que no resultó como esperaban modificaron el rumbo de la competencia.

“Nos faltó muy poco para llevarnos el triunfo, pero el equipo hizo un extraordinario trabajo y me dio un auto muy competitivo”, señaló Razo.

Remontada hasta el podio

Después de perder posiciones durante una detención en “pits», Xavi tuvo que abrirse paso entre el tráfico y administrar combustible y neumáticos para llegar con opciones al cierre. Poco a poco recuperó terreno hasta colocarse en segundo sitio y comenzar a presionar al líder.

Sin embargo, el desgaste de las llantas limitó su ataque en las vueltas finales. Tras completar las 170 vueltas, cruzó la meta como segundo lugar y consiguió puntos importantes para mantenerse en la lucha por el campeonato.

Razo ya piensa en el siguiente compromiso en Mérida, donde Nascar México Series tendrá doble carrera y el margen de error será todavía menor.