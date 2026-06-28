RD Congo viene de atrás para vencer a Uzbekistán

El seleccionado de RD Congo dio la sorpresa para vencer a su similar de Uzbekistán viniendo de atrás para vencer 3-1 para sumar cuatro unidades del Grupo K.

Cuando apenas corrían 10 minutos de haber iniciado el juego Eldor Shomurodov marcó un gol que hizo soñar con la victoria al cuadro de Uzbekistán, que con el gol tempranero se paró en el campo de juego a la espera del conjunto africano.

Medio tiempo

Fue hasta la segunda parte del juego al minuto 68 que el cuadro congoleño igualó el marcador con un gol desde el manchón penal. Yoane Wissa tomó la pelota y marcó el gol del empate momentáneo.

La voltereta llegó a cargo de Fiston Mayele al minuto 78 con una gran anticipación al arquero Nematov que se quedo corto en su salida.

En la recta final Yoane Wissa marcó su doblete con un disparo entre un mar de piernas para que la pelota se fuera al rincón de la portería del seleccionado de Uzbekistán.