Reactivarán Circuito Tuchtlán con carrera

En conferencia de prensa realizada en el Parque del Oriente, se presentaron los pormenores de la tercera edición de la Carrera con Causa Lucha contra el Cáncer, organizada por la asociación Guerreras con Fe y Esperanza A.C. Durante el anuncio, revelaron que para esta ocasión la ruta será completamente en el Circuito Tuchtlán, ofreciendo un recorrido emblemático por zonas representativas de la capital chiapaneca.

El evento se llevará a cabo el próximo 5 de octubre a partir de las 7:00 de la mañana, teniendo como punto de inicio el Parque de la Mujer Soldado y finalizando en la Calzada de las Personas Ilustres. Esta ruta ha sido seleccionada para brindar una experiencia segura y atractiva para los corredores, además de facilitar la logística y el apoyo para los participantes.

En la rueda de prensa estuvo presente la presidenta de la asociación, Dora Alicia Beltrán, en compañía de Briselda Flores y Beatriz García, quienes destacaron la importancia de esta carrera como un evento deportivo y al mismo tiempo como una oportunidad para crear conciencia sobre la lucha contra el cáncer y recaudar fondos en beneficio de quienes padecen esta enfermedad.

“Queremos que esta carrera sea un momento de unión y esperanza. Cada paso que se dé ese día representará el esfuerzo colectivo por brindar apoyo a mujeres y familias que viven una batalla diaria contra el cáncer”, señaló Dora Alicia Beltrán durante su intervención.

La carrera será de 5 kilómetros en categoría libre, tanto en rama femenil como varonil. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría con dinero en efectivo que van desde mil 500 hasta los 2 mil 500 pesos. Además, los primeros 200 corredores en cruzar la meta recibirán una medalla conmemorativa.

El donativo para participar será de 300 pesos con playera incluida o 200 pesos sin playera. El kit de competidor incluirá número, hidratación y snack, asegurando que los corredores cuenten con lo necesario para disfrutar la experiencia. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se pueden realizar a través del número de contacto proporcionado por la organización.