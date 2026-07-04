Real Chiapas afrontará doble compromiso

La actividad de la jornada 9 de la Liga Municipal Oficial de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez tendrá como uno de sus principales atractivos la doble presentación de Real Chiapas, equipo que este sábado disputará dos partidos consecutivos en la cancha de la colonia Popular, con la obligación de sumar triunfos para mantenerse en la pelea dentro del campeonato.

El conjunto femenil abrirá su participación a las 8:00 horas, enfrentando a Talo’s, rival que representa un importante desafío en el inicio de una fecha que podría marcar el rumbo de Real Chiapas en la presente temporada. Desde el primer saque, la escuadra buscará imponer su ritmo de juego para comenzar el día con una victoria.

Sin mucho tiempo para recuperarse, Real Chiapas volverá a la cancha a las 9:00 horas para medirse con Diosas en un compromiso que pondrá a prueba la resistencia física y la capacidad de adaptación del plantel, al disputar dos encuentros de alta exigencia de manera consecutiva.

La doble jornada representa una oportunidad inmejorable para que el equipo sume unidades importantes, ya que necesita los triunfos para fortalecer sus aspiraciones dentro del certamen y mantenerse en la lucha por escalar posiciones en la clasificación general.

Por ello, el cuerpo técnico ha trabajado durante la semana en aspectos tácticos y físicos, consciente de que el desgaste será un factor determinante. La concentración y el trabajo colectivo serán fundamentales para superar a dos rivales que también buscarán quedarse con la victoria.

Se espera una buena respuesta de la afición en la cancha de la colonia Popular, donde se vivirá una intensa jornada de Voleibol con partidos que prometen emociones y un alto nivel competitivo.