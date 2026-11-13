Real Chiapas prepara magno torneo para 2027

El club Real Chiapas RN Golden Eagles anunció la realización de la primera Copa Real Chiapas RN, torneo de voleibol programado del 14 al 17 de enero de 2027 en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de equipos de diferentes categorías femeniles y varoniles.

La competencia es organizada por el club que dirige el entrenador Carlos Romano, cuya trayectoria reciente incluye el subcampeonato de la Copa Independencia, disputada en Quetzaltenango, Guatemala, ante representativos del país anfitrión y de El Salvador.

Real Chiapas RN inició actividades en enero de 2026 con seis jugadoras y actualmente cuenta con 47 deportistas de entre siete y 27 años, quienes participan en torneos municipales, regionales e internacionales.

Convocan a 5categorías

La primera edición contempla las divisiones Promoción, Infantil Mayor Femenil, Juvenil Menor Femenil, Juvenil Mayor Femenil y Sub 19 Varonil, con el propósito de ofrecer espacios de competencia para diferentes generaciones de voleibolistas.

La inscripción tendrá un costo de mil 600 pesos por equipo, mientras que las sedes de los encuentros serán anunciadas próximamente por los organizadores.

Con este certamen, Real Chiapas RN busca ampliar su participación en el voleibol estatal, ahora también como organizador de competencias.