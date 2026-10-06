Real Chiapas RN brilla en Guatemala

El Real Chiapas RN completó una destacada actuación internacional al conquistar el subcampeonato de la Copa Independencia, celebrada el pasado fin de semana en el Complejo Deportivo de Quetzaltenango, en Xela, Guatemala, donde el representativo mexicano enfrentó a clubes del país anfitrión y de El Salvador.

El equipo dirigido por Carlos Romano compitió dentro del Grupo A junto a CD Guatemala y Quetzaltenango y su presentación comenzó con triunfo de 2 sets a 0 sobre el cuadro local de Xela.

En su segundo compromiso de la fase de grupos, Real Chiapas RN cayó 2-0 ante CD Guatemala, uno de los conjuntos más sólidos del torneo. Con un triunfo y una derrota, las mexicanas avanzaron a las semifinales como segundo lugar de su sector con tres puntos.

Uno de los factores que dio mayor valor a la actuación fue que el conjunto afrontó toda la competencia con únicamente seis jugadoras disponibles, sin posibilidades de realizar cambios durante los encuentros.

Semifinal de gran carácter

En la antesala de la final, Real Chiapas RN enfrentó a CCB Antigua Guatemala, primer lugar del Grupo B, en uno de los partidos más emocionantes de la competencia.

Las chiapanecas perdieron el primer set, pero reaccionaron para igualar el encuentro y obligar a disputar un tercer episodio, en el que Real Chiapas llegó a estar abajo 13-11, pero encontró fuerzas para remontar y cerrar el parcial 16-14, resultado que le permitió imponerse 2-1 y asegurar su lugar en la gran final.

La final volvió a medir a Real Chiapas RN frente a CD Guatemala. El cuadro capitalino se impuso 2-0 y se quedó con el campeonato, mientras que las representantes de Chiapas y México concluyeron en el segundo lugar general.

De esta forma, el podio de la Copa Independencia quedó encabezado por CD Guatemala, con Real Chiapas RN de México en el segundo lugar y Dragón Skill de El Salvador en la tercera posición.

Sensaciones positivas

Carlos Romano destacó la respuesta de sus jugadoras pese a las dificultades que enfrentaron durante el torneo.

“El desempeño del equipo lo calificaría como muy bueno, no excelente, ya que hubo dificultades durante el evento, como una chica lesionada y jugó la final así, ya que no teníamos banca”, explicó el entrenador.

Romano resaltó especialmente el compromiso de Valeria León, quien tuvo que competir pese a encontrarse lesionada.

La participación también dejó muestras de reconocimiento por parte de otros equipos, pues el entrenador de Dragón Skill, de El Salvador, destacó el nivel mostrado por la capitana Italia Romano y le obsequió una playera de jugador como reconocimiento a su desempeño.

Además, durante la final, integrantes de la delegación salvadoreña entregaron al conjunto chiapaneco un pin representativo de su país, gesto que reforzó el ambiente de convivencia internacional vivido en la competencia.

En pleno crecimiento

El resultado representa un paso importante para el Real Chiapas RN, equipo que nació apenas el pasado 19 de enero con seis niñas y actualmente reúne a 47 deportistas de entre siete y 27 años, distribuidos en ramas femenil y varonil.

El club entrena en las canchas de las colonias Popular y Potrero Mirador y participa constantemente en ligas municipales, torneos federados, competencias regionales. Tras esta experiencia internacional, su siguiente compromiso será la Copa TOY de Veracruz, programada del 30 de octubre al 1 de noviembre.