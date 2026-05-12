Real Chiapas y Ardillas suman victorias

La Liga Oficial Municipal de Voleibol “Prof. Alfredo Ovilla Martínez” (OMA) vivió una emocionante jornada 4 varonil en la sede de Las Canchitas, donde los equipos de Real Chiapas y Ardillas lograron quedarse con importantes triunfos tras mostrar autoridad dentro de la duela y un juego dinámico que mantuvo atentos a los asistentes durante cada set.

En el primer compromiso de la jornada, Real Chiapas se enfrentó con el representativo de Adler’s Juvenil en un duelo donde el cuadro ganador logró imponer condiciones desde los primeros puntos. Con un ataque efectivo y buena coordinación en la recepción, Real Chiapas dominó el encuentro en dos parciales consecutivos.

El primer set concluyó con marcador de 25-5, reflejando la intensidad con la que arrancó el conjunto vencedor. Para el segundo episodio, Adler’s Juvenil intentó reaccionar y mostró mayor orden en sus rotaciones, sin embargo Real Chiapas mantuvo el control del partido para cerrar el parcial por 25-13 y asegurar el triunfo en sets corridos.

La escuadra ganadora aprovechó cada oportunidad ofensiva y destacó por la velocidad en sus ataques por las bandas, además de mantener firmeza defensiva para evitar cualquier reacción importante de sus adversarios.

Posteriormente se desarrolló el segundo encuentro de la rama varonil, donde Ardillas consiguió una sólida victoria sobre Elikans en otro compromiso disputado a dos sets. A diferencia del primer partido, este enfrentamiento tuvo lapsos más parejos y puntos de gran intensidad sobre la red.

Ardillas tomó ventaja en el primer parcial gracias a su contundencia en el remate y precisión en el servicio, llevándose el set por marcador de 25-19. Elikans trató de mantenerse en la pelea con jugadas rápidas y buena cobertura defensiva, pero nuevamente Ardillas encontró los espacios necesarios para marcar diferencia.

En el segundo episodio el encuentro continuó con un ritmo competitivo, aunque Ardillas logró mantener la ventaja en momentos clave para sellar el triunfo con marcador de 25-15, confirmando así una destacada actuación colectiva dentro de la jornada organizada por la Liga OMA.