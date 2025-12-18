Real Cuauhtémoc firma una final histórica

El campo de Caña Hueca fue testigo de una final inolvidable en la Liga Premier, en al que Real Cuauhtémoc coronó una temporada sobresaliente al imponerse con autoridad por 7-2 ante América Madona, en un duelo que combinó intensidad, contundencia y un cierre cargado de emociones.

Desde el arranque del encuentro, Real Cuauhtémoc mostró determinación. Al minuto 17, Roger Hernández fue derribado dentro del área y Brayan Narváez se encargó de ejecutar con precisión la pena máxima para abrir el marcador. El dominio se mantuvo y, quince minutos después, Narváez volvió a aparecer con un potente disparo de larga distancia que amplió la ventaja.

Antes de llegar al descanso, América Madona logró estrechar al diferencia gracias a Alexander Cueto, quien aprovechó un descuido defensivo para poner el 2-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al medio tiempo.

Cierre

En el complemento, Real Cuauhtémoc desató todo su poder ofensivo. Carlos Moreno se convirtió en un auténtico dolor de cabeza por las bandas y firmó un doblete que inclinó definitivamente la balanza, colocando el marcador 4-1. Minutos después, un error en la zaga rival fue capitalizado por Roger Hernández, quien anotó el quinto tanto.

Aunque Giovanny Mérida descontó para América Madona, la respuesta fue inmediata. A pase de Carlos Moreno, Roger Hernández volvió a hacerse presente para marcar el sexto gol. Ya en la recta final, un contragolpe encabezado por Sergi Castro culminó con una diana de Roberto Díaz, sellando el 7-2 definitivo y desatando la celebración.

Este título fue el reflejo de una campaña sólida para Real Cuauhtémoc, que disputó 15 partidos, con saldo de 13 victorias, un empate y una sola derrota. Registró 111 goles a favor y apenas 22 en contra, números que confirmaron su dominio. La única caída se había presentado en la jornada 11, precisamente ante América Madona, resultado que sirvió como motivación para la revancha en la gran final.

Entre las piezas clave del certamen destacaron Roger Hernández, campeón de goleo con 22 anotaciones; Carlos Moreno, “Cacao”, máximo asistidor, con 17 pases para gol, y Tadeo Méndez, “Lorito”, reconocido como el mejor arquero y el menos goleado del torneo.

La premiación estuvo encabezada por Carlos Juárez, quien agradeció la entrega de ambas escuadras y reconoció al campeón y al subcampeón. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue protagonizado por Tadeo y Cuauhtémoc Méndez, padre e hijo, quienes compartieron el título defendiendo los colores de Real Cuauhtémoc, cerrando una noche que quedará marcada en la historia de la Liga Premier.