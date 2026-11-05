Real Madrid da voltereta al AEK

Real Madrid sigue peleando en la Champions League en los primeros puestos, luego de rescatar el triunfo de último minuto ante AEK de Grecia, para así ganar el partido de la jornada 4 con marcador de 3-2.

En dos ocasiones se fue arriba el AEK, pero Bellingham primero y después Mbappé, se encargaron de igualar las acciones; y cuando parecía que quedaría en empate, apareció Valverde para dar la victoria con su gol al minuto 92.

AEK se puso arriba en dos ocasiones

Al minuto 12, los griegos sorprendieron al Madrid, pues aunque los merengues tenían el control, AEK también atacó y encontró el gol cuando el balón le cayó a Koita, encaró a Cucurella, lo burla y sacó disparo que venció a Courtois para el 1-0.

Después de que le habían anulado gol al minuto 28, Jude Bellingham volvió a concretar en el 32 y en esta ocasión sí contó para el empate, luego de un centro de Cucurella y un taconazo del inglés para el 1-1.

En el minuto 75 de acción, AEK una vez más se fue arriba en el marcador, Mbappé dio un pase atrás a Vinicius, pero este no va por el balón y lo robó el local, Zini puso el balón al área para Pilo y definió para el 2-1 del Real Madrid.

El gusto le duró poco al club griego, pues tres minutos más tarde, Bellingham dio un pase para la entrada de Dumfries al espacio, el holandés cedió a Mbappé, quien mandó el balón a las redes con el 2-2 en el minuto 78.

De último minuto se definió

Todo indicaba que los merengues se tendrían que conformar con un punto, a pesar de haber tenido mayor tiempo de posesión de balón, pero en el 90 vino la expulsión de Koita, y al 92 Fede Valverde sacó un zapatazo desde fuera del área, un disparo imposible para Brignoli, y con ese golazo se sumaban tres unidades para los blancos, que llegan a 12, la misma cantidad que el líder de la Champions League, el PSG, pero los franceses se quedan en la cima por mejor diferencia de goles y los madrileños en segundo.

AEK se quedó con los mismos tres puntos que tenía antes de esta fecha, y se estanca en el sitio 31.